Финская госкомпания Gasum отказалась платить России за газ в рублях

Gasum пригрозила судом "Газпрому"

Финская государственная компания Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа. Об этом в компании рассказали во вторник, 17 мая.

Gasum и "Газпром экспорт" с осени 2021 года ведут обсуждение изменения условий контракта, при этом у сторон имеются существенные разногласия, говорится в заявлении финской компании. Со всем этим Gasum не может согласиться и решил передать споры, касающиеся контракта на поставку, в арбитраж.

В Gasum подтвердили повышенный риск прекращения поставок природного газа из России в Финляндию, однако отметили, что готовились к этой ситуации вместе с клиентами и финскими властями.

В течение лета Финляндия рассчитывает на поставки газа из Эстонии по газопроводу Balticconnector, однако ограниченность пропускной способности магистрали могут усложнить эту задачу, говорится в сообщении компании, которое цитирует "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что у России нет планов прекратить поставки газа в Финляндию вопреки сообщениям СМИ. Песков напомнил, что "Газпром" поставляет газ разным потребителям в Европе, в том числе и в страны, которые являются членами НАТО.

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