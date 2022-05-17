ЕК пообещала согласовать новые санкции против России "в кратчайшие сроки"

Работа над шестым пакетом затормозилась

В Брюсселе полагают, что согласование нового пакета санкций против России произойдет в кратчайшие сроки. С таким заявлением во вторник, 17 мая, выступил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

По словам чиновника, работа в Евросоюзе над шестым пакетом санкций против России продолжается, официальный Брюссель рассчитывает прийти к решению как можно скорее.

Еврокомиссия при подготовке пакета "как обычно скомбинировала необходимую техническую работу, консультации со странами, а также провела работу на местах" и организовала консультации со странами-членами перед объявлением о предложении санкций, рассказал Мамер.

При этом конкретные сроки возможного принятия нового комплекса антироссийских рестрикций представитель ЕК не назвал, сообщает РИА Новости.

У стран ЕС пока не получается согласовать шестой пакет санкций против России. Уровень обсуждения повышен с постоянных представителей до министров иностранных дел, но и им не удается достичь компромисса по новым рестрикциям.

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