Матвиенко заявила о попытках Запада отменить русскую веру

Для России наступил судьбоносный момент

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила во вторник в ходе беседы с патриархом Кириллом, что сейчас Россия находится под жестоким давлением со стороны недружественных стран.

"Мы видим, как пытаются запретить и отменить все русское, включая, к сожалению, и веру. Из Украины приходят свидетельства о гонениях на священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата", - добавила председатель верхней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

Как уточнила спикер, этот момент - "переломный и судьбоносный" для России.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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