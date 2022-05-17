Россия и Сербия начали переговоры о новом газовом контракте

В Белграде говорят, что идут эти переговоры "нелегко"

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович сообщила о начале переговоров с Россией о новом контракте на поставки газа.

"Это нелегкие переговоры. По нашему расчету цена не сможет остаться на 270 долларах за тысячу кубометров, но точно будет ниже, намного ниже 950 долларов, что сейчас является рыночной ценой", - уточнила она (цитата по РИА "Новости").

Нынешний договор истекает 31 мая. Он заключен между "Газпромом" и "Србиягазом". Документ предполагает поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки по 270 долларов за тысячу кубометров.

Сербские власти рассчитывают, что новый договор будет заключен на 10 лет.

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