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Россия и Сербия начали переговоры о новом газовом контракте

14:35
  • вторник
  • 17 мая 2022

В Белграде говорят, что идут эти переговоры "нелегко"

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович сообщила о начале переговоров с Россией о новом контракте на поставки газа.

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"Это нелегкие переговоры. По нашему расчету цена не сможет остаться на 270 долларах за тысячу кубометров, но точно будет ниже, намного ниже 950 долларов, что сейчас является рыночной ценой", - уточнила она (цитата по РИА "Новости").

Нынешний договор истекает 31 мая. Он заключен между "Газпромом" и "Србиягазом". Документ предполагает поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки по 270 долларов за тысячу кубометров.

Сербские власти рассчитывают, что новый договор будет заключен на 10 лет.

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