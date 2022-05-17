Вернувшихся после начала спецоперации россиян вычислили по сим-картам

Таких - порядка 80%

Большинство россиян, уехавших из страны после начала специальной военной операции на Украине, вернулись обратно.

Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Данные получены из анализа сим-карт операторов "большой четверки" -МТС, Билайн, Мегафон и Tele-2.

"Около 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории", - сообщил министр в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".

Шадаев отметил, что на решение IT-специалистов могли повлиять льготная ипотека, налоговые льготы и отсрочка от службы в армии.

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