Названо число блокированных на "Азовстали" украинских военных

Сложившим оружие оказывается медицинская помощь

В подземельях комбината "Азовсталь" в Мариуполе могут оставаться более 2 тысяч человек. За последние сутки сложили оружие 265 укранских военных, заблокированных на заводе.

"Крайне сложно прогнозировать, какое количество людей там находится, но, по некоторым данным, количество может достигать более 2 тысяч человек", - сообщил в телеэфире корреспондент канала "Россия-24".

Минобороны России ранее сообщило, что за последние сутки сдались в плен 265 украинских военных из числа заблокированных на "Азовстали", в том числе 51 тяжелораненый. Сдавшимся военным оказывается необходимая медицинская помощь. Раненые направлены для лечения в больницу Новоазовска на территории Донецкой народной республики.

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