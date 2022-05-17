В Москве стартовал военно-спортивный фестиваль им. Суворова

Соревнования продлятся 5 дней

Во вторник в столице стартовал первый Всероссийский военно-спортивный фестиваль имени генералиссимуса Суворова. Возраст участников от 13 до 18 лет.

В программе соревнований - полиатлон - это шестиборье с бегом у юношей, армейское тактико-стрелковое многоборье, а также смотр строевой подготовки.

Спортсмены-учащиеся кадетских классов будут выявлять сильнейших в течении 5 дней. Финал и награждение победителей уже в это воскресенье. Приветствуя курсантов, организаторы пожелали всем участникам стартов проявить свои лучшие качества.

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