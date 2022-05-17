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Глава Минцифры рассказал о "кадровом костяке" IT-отрасли России

14:57
  • вторник
  • 17 мая 2022

Практически у всех крупных компаний открыто большое количество вакансий

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал на марафоне общества "Знание" о состоянии российской IT-отрасли.

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"Я вижу по крупным компаниям. Практически костяк весь кадровый здесь, коллеги активно набирают новых специалистов. Практически у всех крупных компаний открыто большое количество вакансий", - цитирует министра "Интерфакс".

Он добавил, что у властей нет планов исключить Россию из глобального интернета.

Также Шадаев выразил уверенность в том, что "Яндекс" останется в России.

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