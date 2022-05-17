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Президент Казахстана поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с Россией

15:18
  • вторник
  • 17 мая 2022

При этом следует учитывать геоэкономические реалии

Компетентным органам и структурам Казахстана предстоит провести инвентаризацию нерешенных вопросов взаимодействия с Россией. Такое поручение во вторник, 17 мая, дал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

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В ходе рабочего совещания Токаева с правительством Казахстана был рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов. По итогам совещания Токаев дал ряд конкретных поручений.

Согласно поручению президента Казахстана, при проведении такой инвентаризации должны быть учтены сложившиеся в настоящее время геополитические и экономические реалии.

О каких конкретно вопросах может идти речь, на официальном сайте президента Казахстана не уточняется.

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в котором обсудили специальную операцию России по защите республик Донбасса. Лидеры двух стран говорили о перспективах углубления взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

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