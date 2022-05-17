ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Думе предложили денонсировать соглашения с ВТО и ВОЗ

15:29
  • вторник
  • 17 мая 2022

Об этом рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой

Российское Министерство иностранных дел направило в Государственную думу перечень соглашений России с международными организациями для рассмотрения на предмет их денонсации. Об этом во вторник, 17 мая, рассказал вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Россия объявила о выходе из Совета государств Балтийского моря
Россия выходит из Парламентской конференции Балтийского моря

Политик напомнил, что Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди — выход из ВТО (Всемирной торговой организации) и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). По словам Толстого, эти организации "в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами".

Вице-спикер отметил, что Госдуме вместе с Советом Федерации предстоит работа по пересмотру международных обязательств и договоров, "сегодня приносящих не пользу, а прямой ущерб нашей стране", сообщает "Интерфакс".

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия может полностью разорвать отношения с Евросоюзом после прекращения сотрудничества с Советом Европы (СЕ) и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) "в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Заседание Госдумы России
Заседание Госдумы России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.