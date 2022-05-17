Думе предложили денонсировать соглашения с ВТО и ВОЗ

Об этом рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой

Российское Министерство иностранных дел направило в Государственную думу перечень соглашений России с международными организациями для рассмотрения на предмет их денонсации. Об этом во вторник, 17 мая, рассказал вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Политик напомнил, что Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди — выход из ВТО (Всемирной торговой организации) и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). По словам Толстого, эти организации "в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами".

Вице-спикер отметил, что Госдуме вместе с Советом Федерации предстоит работа по пересмотру международных обязательств и договоров, "сегодня приносящих не пользу, а прямой ущерб нашей стране", сообщает "Интерфакс".

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия может полностью разорвать отношения с Евросоюзом после прекращения сотрудничества с Советом Европы (СЕ) и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) "в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России".

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