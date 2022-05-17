Российский Су-25 выдержал два попадания ракеты Stinger на Украине

Штурмовик благополучно вернулся на аэродром

Два попадания в двигатель ракет из переносного комплекса Stinger не помешали российскому Су-25 благополучно вернуться на аэродром. Экипаж отмечает живучесть самолета в боевых условиях, штурмовик хорошо показывает себя на малых и предельно малых высотах.

"Имеется два случая попадания Stinger в двигатель, после чего самолет благополучно вернулся и совершил посадку на аэродроме вылета", — рассказал штурман эскадрильи ВКС, которая работает в зоне военной спецоперации на Украине, в эфире Первого канала.

Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных войск в любое время суток. Самолет может нести неуправляемые ракеты, бомбы и высокоточное вооружение, важные узлы машины защищены стальными и титановыми бронеплитами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"