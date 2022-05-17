Патрушев назвал причину напряженности в мире

Украина стала предлогом для ведения против России необъявленной войны

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что запущенный Западом процесс развала глобальной архитектуры безопасности ожидаемо привел к росту напряженности во всем мире.

По его словам, неолиберализм коллективного Запада трансформируется в направленную на искоренение Русского мира идеологию фашизма. Украина же стала предлогом для ведения против России необъявленной войны.

Как добавил секретарь Совбеза, Запад подталкивал Киев к проведению на востоке Украины крупномасштабной насильственной акции.

Кроме того, США и их союзники вынашивают планы по созданию в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано в ряде стран, приводит слова Патрушева ТАСС.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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