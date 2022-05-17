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Патрушев заявил о срыве планов Запада по смене власти в России

15:34
  • вторник
  • 17 мая 2022

Страну намеревались превратить в подобие Украины

Запад намеревался установить в России подконтрольный ему режим – по подобию Украины и некоторых других стран. Однако эти планы были сорваны благодаря военной спецоперации России, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

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"Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы", - сказал Патрушев на заседании научного совета при Совете безопасности.

Патрушев подчеркнул, что мера была превентивной и вынужденной. Пренебрежение интересами России и угроза национальной безопасности вышли на уровень, который грозил самому существованию государства.

По словам Патрушева, Запад вынашивал планы глобальной антироссийской кампании задолго до февраля 2022 года - и запустил бы ее независимо от действий Москвы. Мощная, динамично развивающаяся, суверенная Россия Западу не нужна, приводит слова секретаря Совбеза РИА Новости.

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