Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Львам лучше держаться подальше от рискованных финансовых предложений, а ракам и вовсе провести день тихо

Овны

Ваша фантазия сегодня на высоте: можете сочинять сказки для детей или сюжеты для книг. А вот для принятия решений момент совсем неподходящий – вы откровенно витаете в облаках!

Тельцы

Не шутите над друзьями и коллегами: звезды сегодня сделают людей обидчивыми и ранимыми. Будьте бережны в общении, особенно в коллективах – на работе, учебе.

Близнецы

Вы сегодня по-особенному чувствительны и замечаете все прекрасное вокруг: голубое небо, цветущие деревья... Позвольте себе прогуляться и насладиться красотой этого мира!

Раки

Этот денек нужно провести максимально тихо, не привлекая к себе лишнего внимания. Возможно, вам будет грустно или обидно – не берите в голову, это временное влияние планет!

Львы

Держитесь подальше от рискованных финансовых предложений и романтических знакомств. Людей, желающих вас обмануть, сейчас намного больше, чем вы можете догадываться.

Девы

Отложите на время принятие любых решений на тему партнерств – и деловых, и любовных. Пусть вторая сторона активнее проявит себя, а вы пока наблюдайте и делайте выводы.

Весы

Не принимайте сегодня незнакомые лекарства и полностью исключите алкоголь, энергетики, газировку. Если получится, больше отдыхайте и спите – поработаете в другой раз!

Скорпионы

У этого дня подчеркнуто водная энергетика, значит, будет много эмоций и скрытых подтекстов. Вам нужно найти время на свое хобби или занятия, игры с детьми.

Стрельцы

Луна в вашем знаке попала под весеннюю грозу, устроенную Марсом и Нептуном. Будьте осторожны в словах и в делах, так как реакция окружающих может оказаться неожиданной.

Козероги

Вы сегодня являетесь приятным исключением, потому что ваш знак получает поддержку от Солнца. Это дает отличные шансы в спорте, творчестве и делах, которые вызывают у вас азарт.

Водолеи

Тучки постепенно рассеиваются, а хмурые дни уходят, освобождая место позитивным событиям. Но все же не впадайте в эйфорию, особенно по части финансов – проявляйте осторожность.

Рыбы

Не стоит сегодня спрашивать совета у окружающих – это только заведет вас в дебри сомнений. Звезды считают, что пришло время действовать исключительно по-своему!

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