Путин призвал обращать изменения на нефтяном рынке в свою пользу

Президент оценил "непродуманные, хаотичные шаги" зарубежных стран

Президент России Владимир Путин во вторник, 17 мая, в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам развития нефтяной отрасли.

Глава государства напомнил, что для России с ее богатейшими запасами углеводородов эта отрасль, как и ТЭК в целом, была и остается одной из ведущих составляющих национальной экономики. Она играет значимую роль в обеспечении внутреннего рынка и, конечно, в реализации экспортного потенциала страны.

Однако пока российские власти уделяли этой отрасли особое внимание, "так называемый политический класс на Западе начал спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата, проблемами изменения климата", отметил Путин. К этому добавились и соображения политического характера.

Указав на злоупотребления со стороны Запада, президент России заявил, что наша страна должна обращать себе на пользу непродуманные, хаотичные шаги зарубежных стран в нефтяной сфере.

При этом российские компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, "делать бизнес как прежде" маловероятно, цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин ранее провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Лидеры дали положительную оценку совместной работе в формате "ОПЕК плюс", направленной на обеспечение стабильности мирового рынка нефти.

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