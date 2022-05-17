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Москва не откажется от Основополагающего акта Россия - НАТО

15:54
  • вторник
  • 17 мая 2022

Об этом сообщили в российском МИД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ответил на вопрос, намерена ли Москва на фоне западных санкций выйти из Основополагающего акта с НАТО.

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"Нет, мы такого удовольствия им не доставим. Пусть они сами между собой продолжают эти смехотворные и в значительной мере бессмысленные обсуждения", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства в эфире канала "Россия-24".

Дипломат добавил, что альянс использует Основополагающий акт как "фиговый листок" прикрытия его политики.

"Запад с самого начала вел дело к пренебрежительному отношению к этому документу", - подытожил Рябков.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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