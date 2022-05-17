Новые санкции и новые вызовы: что обсуждают на марафоне общества "Знание"

К мероприятию может присоединиться любой желающий благодаря онлайн-трансляции

Новые вызовы, стоящие перед Россией, спецоперация по защите Донбасса, гибридные войны, западные санкции - эти и другие темы обсуждают на стартовавшем сегодня просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание". Вместе с известными политиками, учеными и экономистами в дискуссиях участвуют школьники и студенты. К масштабному марафону может присоединиться любой желающий - онлайн-трансляция доступна на официальном сайте общества и в социальных сетях.

На связи - Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Двенадцать тысяч студентов и школьников со всей страны. Вот так ярко, неформально стартовал сегодня просветительский марафон "Новые горизонты". Организовало его Российское общество "Знание". Среди спикеров были ведущие отечественные политики, экономисты, дипломаты, блогеры. Говорили на совсем "недетские" темы - о самых актуальных, ключевых проблемах мировой повестки.

"Мир меняется необратимо. Поэтому понятно человеческое желание: "Давайте немножко подождём, всё вернётся, как было раньше". А оно не вернётся. Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться необратимо. Нельзя подождать. А если подождать, то это означает, что этот новый мир просто будут формировать без нас с вами. Мы не можем позволить ждать", - убежден Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России.

Обсудили то, с чем Россия сталкивается сейчас: это и западные санкции, и русофобия в Европе, и другие проявления гибридной войны Запада против нашей страны.

"Гибридная война - это то, что сейчас происходит, то, с чем мы с вами сейчас сталкиваемся. Это не только американские и британские военные советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают им развединформацию. Нет. Это и дипломатическая война, это и политическая война, это и попытки изолировать нас", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел Сергей Лавров уже не первый раз является гостем марафона "Новые горизонты". Он отметил - ему нравится такое неформальное общение. Министр сегодня довольно подробно рассказал о том, что предшествовало специальной военной операции, о её причинах. Лавров обстоятельно отвечал на все вопросы.

"Как студент МГИМО я наблюдаю за международной ситуацией. И недавно посол Украины в Германии назвал канцлера ФРГ "обиженной ливерной колбасой". За это его даже не выслали, более того, Германия продолжает оказывать Украине всестороннюю поддержку, направляя туда оружие, предлагая финансовую помощь. В этой связи такой вопрос, Сергей Викторович, неужели Киеву все сходит с рук? И если да, то почему?" - спросил студент МГИМО Даниил Тучков.

"Все сходит с рук, это точно абсолютно. Вы верно охарактеризовали отношение Запада к своим клиентам... Украина никому не нужна. Украина - это расходный материал в гибридной, тотальной войне против Российской Федерации. Теперь это уже не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично", - ответил министр.

Но любой кризис, подчеркивали в своих вступлениях спикеры, это всегда и новые возможности. Нужно учиться думать, оценивать и самостоятельно делать выводы. В рамках марафона, который продлится три дня, работает сразу несколько треков - "Роль России в мире", "Экономика", "Наука", "Информационные технологии". И в любой сфере российских решений должно становиться все больше и больше. Что касается IT, то министр цифрового развития заявил - основной кадровый костяк остался в России.

"Я вижу, у нас индустрия видит новые возможности, в том числе по замещению тех ниш, которые занимали зарубежные игроки, поэтому все смотрят с определенным оптимизмом в будущее. Плюс, меры поддержки, которые правительство реализует добавляет в этом смысле определенной динамики", - заявил Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Дискуссии, лекции - на марафоне с ними выступят около двухсот лекторов. А аудитория наверняка будет многомилионная, поскольку онлайн-трансляции с площадок могут увидеть все желающие на сайте российского общества "Знание".

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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