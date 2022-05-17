Российские военные уничтожили оружие ВСУ из США и Европы

Арсенал находился в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области

В Минобороны России сообщили о нанесении новых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Во Львовской области высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные партии оружия и боевой техники из США и Европы, подготовленные для отправки в Донбасс. Целями также стали учебные центры ВСУ в Сумской и Черниговской областях. Российские средства ПВО сбили в воздухе над населёнными пунктами 23 беспилотных летательных аппарата. В Херсонской области перехвачены 8 украинских реактивных снарядов РСЗО "Смерч".

В поселке Пески идет ожесточенный бой. К северо-западу от Донецка ополченцы взламывают линию обороны украинских националистов с помощью противотанковых гранатометов и артиллерии. Противник отвечает дерзко – за 8 лет укрепился здесь основательно. Оборудовал три полосы траншей.

"Наблюдаем танки иногда. И крупнокалиберные пулеметы работают. Две огневые точки поразили", - говорит офицер народной милиции ЛНР.

Вот так выглядят позиции ВСУ в селе Новозвановка, освобожденном накануне отрядами милиции ЛНР. Бетонное укрытие украинских силовиков разбито прямым артиллерийским попаданием.

В траншеях - брошенные огнеметы и гранатометы американского производства. Луганские военные уже умеют применять такие трофеи в бою.

Работать точно даже во время движения умеют расчеты российского ракетного комплекса "Тор-М2". Они прикрывают колонны, в том числе гумконвои, от ударов украинских беспилотников. С начала спецоперации только эта батарея "Тора" сбила больше 90 беспилотных летательных аппаратов.

Российский беспилотник "Орлан-10", оборудованный камерой ночного видения, ведет разведку с воздуха круглые сутки. Координаты объектов ВСУ операторы передают артиллеристам, помогают тем корректировать огонь. Но ударить может и сам беспилотник. Крылья несут четыре осколочно-фугасных снаряда. Именно беспилотник обнаружил движение двух украинских механизированных батальонов в районе села Вишневое Запорожской области. Там 14 мая националисты предприняли попытку атаковать российские подразделения, но попали под огонь артиллерии. В бою были уничтожены 26 украинских танков, 12 БМП и около 100 боевиков.

Высокоточными ракетами "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря, уничтожена новая партия вооружения и военной техники из США и европейских стран, сообщают в Минобороны. Арсенал, подготовленный для отправки в Донбасс, находился в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области. В Ахтырке – это уже Сумская область - ракетный удар был нанесен по учебному центру, где тренировались украинские резервисты. В Угледаре и Константиновке взорваны склады боеприпасов ВСУ.

"В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники. Кроме того, в районе железнодорожной станции Мерефа Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку на Донбасс вооружения и военной техники из США и западных стран", - сказал Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России.

Этот украинский пограничник предпочел добровольно сложить оружие под Северодонецком. Объясняет, сдался бы и раньше, но боялся расправы со стороны националистов.

"Это ребята, которые 8 лет всё грабили, убивали, кого хотели. Какое к ним будет отношение? Для них взять, выпустить рожок в толпу людей, как нам друг на друга посмотреть", - говорит военнопленный Александр Черваков.

Жестокость радикалов по отношению к мирным жителям запомнил и Влад. Мальчик жил в городе Попасная. "У нас танк по двору ездил. Украины. Ездил, стрелял, потом уезжал. Раз - дом загорелся весь. Получается, попали в третий и пятый этажи, загорелся весь дом. В квартиры залетало", - сказал Влад.

Из убежища семью Влада вывели луганские ополченцы, перевезли в безопасное место. Перед этим ребенок заметил среди разбитых стен бездомную кошку. Взял с собой, назвал Асей. Теперь они неразлучны.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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