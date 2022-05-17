Собянин: до конца года в Москве появятся 19 новых школ

Их возводят за счет городского бюджета и на деньги инвесторов

До конца года в Москве появятся ещё 19 новых школ и 37 детских садов. Об этом в своём блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Возводят их как за счёт городского бюджета, так и на деньги инвесторов, которые вносят большой вклад в развитие социальной инфраструктуры. Особое внимание уделяют районам, где в последнее время появилось много новостроек. В современных школах ребята получают возможности не только для учёбы, но и для дополнительных занятий.

Занятия на IT-полигоне со второго класса - реальность современных школьников. Дети собирают роботов и изучают каждый узел. Одна из новых школ в столичном районе Коммунарка открылась в этом учебном году. Четырехэтажное здание разделено на блоки. Есть классы для живописи, шахмат, лего-конструирования, музыки и вокала. Стены-трансформеры позволяют поделить пространство для групп учеников, чтобы давать им отдельные задания. Во втором блоке - столовая, аудитории информационных технологий, актовый зал с трибунами, библиотека и медиатека. И сразу четыре зала для занятий спортом.

В столице возводят новые образовательные учреждения, причем особое внимание уделяют районам, где много новостроек. Например, в Коммунарке уже построено 30 садов и школ, и в ближайшие годы эта цифра будет удвоена.

"Несколько лет тому назад здесь был один детский садик и одна школа. Сегодня уже тридцать детсадов и школ. В ближайшие три года еще будут построены тридцать. Идет такая масштабная не прекращающаяся стройка образовательных центров: школ, детских садов и всей другой инфраструктуры. Здесь видим один из комплексов на 1100 мест - большая школа, оснащенная всем необходимым", - заявил Собянин.

Как сегодня отметил мэр столицы в своем блоге, строительство образовательных учреждений идёт в Москве без перерывов. С начала этого года уже введены в эксплуатацию 3 школы и 13 детских садов. Половина из них - в районах Новой Москвы.

"Большой вклад в развитие социальной инфраструктуры вносят инвесторы. Сейчас, например, строится детсад на 350 мест с бассейном в жилом комплексе на улице Георгиевская в Московском. Застройщик передаст его городу. За счёт бюджета строится школа на 1100 детей в поселении Мосрентген. Это здание с бассейном, лабораторно-исследовательским комплексом, IT-полигоном, с кабинетами музыки, пения и залом хореографии. Новые московские школы дают ребятам все возможности для учебы и дополнительных занятий", - сообщил мэр.

А старшеклассникам помогают определиться с будущей профессией. Специализация - это ступень для поступления в вузы, и само обучение становится углублённым по части предметов. Всего в этом году будет построено 19 школ и 37 садиков, включая те, что уже начали работать.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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