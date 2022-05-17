Минфин ФРГ "политически открыт" к идее ареста активов ЦБ России

Изъятые деньги предложили направить на восстановление Украины

Москва жёстко ответит, если Запад решит использовать замороженные активы нашего Центробанка на нужды Киева. Это было бы вопиющим воровством. Так в Кремле прокомментировали грабительские планы стран "Большой семёрки" и ЕС. Правда, украсть деньги России будет не так-то просто. Для начала придётся придумать соответствующие законы. Хотя и без того у европейцев и американцев хватает проблем. Инфляция - как в Старом, так и в Новом Свете - стремительно растёт, а доверие к политикам тает с каждым днём.

На родине Бенито Муссолини в прямом эфире спорят о фашизме. В словесной дуэли сошлись арт-критик Витторио Згарби и журналист Джампьеро Мугини. Оба - мужчины преклонного возраста, но сколько в них энергии! Згарби буквально срывает овации своей речью (см. видео репортажа).

"Если певец, дирижер или спортсмен не может приехать только потому, что он русский - это одна из форм фашизма Запада", - говорит итальянский арт-критик, телеведущий Витторио Згарби.

"Конечно, я категорически против вето на национальность, из-за которого теннисист не может поехать на "Уимблдон". В данном случае речь идет о дирижере, и это немного другое. Потому что мэр города Джузеппе Сала попросил Гергиева выступить против войны. И он был обязан это сделать, чтобы продолжать приносить людям радость", - убежден журналист, телеведущий Джампьеро Мугини.

Далее эмоции нарастают:

- Это фашизм! - Успокойся! - Сам успокойся, кретин! Фашист!

Словесная перепалка нарастает. Всё понятно без перевода. В ход идут кулаки. На видео - драка пожилых интеллигентов на итальянском телевидении.

В США брифинг о взаимоотношениях России и НАТО начинается такими словами: "Я первая черная, первая лесбиянка и одновременно первая иммигрантка, которая заняла эту должность". Об этом говорит Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома.

"Мы приветствовали недавние заявления правительств Финляндии и Швеции об их намерении добиваться членства в НАТО. Мы решительно поддержим эти заявки, когда они будут официально представлены в Брюсселе. И Финляндия, и Швеция являются близкими и ценными партнерами США и НАТО в области обороны", - продолжила Жан-Пьер.

Инфляция в США продолжает расти. Как заявил Илон Маск, его слова приводит телеканал Fox Business, президент США Джо Байден - всего лишь пустой костюм, читающий по суфлёру. И причина роста цен - в необдуманной внутренней политике правящей Демократической партии.

"Очевидная причина инфляции заключается в том, что правительство напечатало на миллион больше денег, чем оно, очевидно, имело. Разные страны неоднократно пытались провести этот эксперимент. Вы видели Венесуэлу? Как бедные, бедные жители Венесуэлы подверглись грубому обращению со стороны своего правительства", - говорит Маск.

А вот министр финансов Германии до сих пор верит в силу санкций в отношении России. Мол, экономический кризис, который накрыл в том числе и Европу, это не результат разрыва международных торговых цепочек, в которые была тесно вписана Россия, а совсем другое.

"Мы намерены изолировать Россию политически, финансово и экономически. В то же время мы наблюдаем серьёзные экономические последствия, особенно для стран с низким уровнем дохода. Нам придётся вместе работать над тем, как мы можем стабилизировать мировую экономику. Но ясно одно: за экономические последствия несёт ответственность война России против Украины, а не санкции", - цитирует Handelsblatt министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.

По имеющимся данным, в западных банках находится порядка трёхсот миллиардов долларов российского Центробанка. Эти счета в настоящий момент заморожены из-за санкций. Немецкий министр финансов выступает с очень смелым предложением: "Я политически открыт для идеи конфискации иностранных активов Центрального банка России. Мы ужё ведём это обсуждение в "Большой семёрке" и ЕС. В случае с частными активами мы должны посмотреть, что возможно с точки зрения закона".

По словам Линднера, изъятые деньги можно будет направить на восстановление Украины, которая уже понесла убытки на 500 миллиардов долларов. Этот вопрос обсудят в Бонне на съезде министров финансов и управляющих центральными банками стран G7.

"Это будет фактически прямое воровство. Подобное решение было бы незаконным, вопиющим, ну и конечно, требующего соответствующего ответа", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле сегодня также прокомментировали слова генсека ООН, который предложил: если Россия выпустит с Украины суда с зерном, то Европа снимет санкции на поставки российских удобрений. И ещё Антониу Гутерриш добавил, что отсутствие этих удобрений чревато опасностями для мировой продовольственной безопасности. Позиция Москвы проста: если нужны удобрения - пускай Запад санкции и снимает. Зерно не везут, потому что украинские порты заминированы, причём сделали это ВСУ еще в начале специальной военной операции.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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