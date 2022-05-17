Турции пригрозили исключением из НАТО

В альянсе недовольны позицией Анкары по членству Финляндии и Швеции

Позиция Анкары по вопросу членства Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе вызывает недовольство в НАТО. Турции может грозить исключение из организации, пишет обозреватель CNN Дэвид Андельман.

"Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО — особенно после того, как три года назад Эрдоган купил у России системы ПВО С-400", — напомнил автор материала. В то же время, подчеркивает Андельман, подобное решение может ослабить позиции Североатлантического альянса в стратегически важном регионе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Хельсинки и Стокгольм активно поддерживают рабочую партию Курдистана, с которой в Турции борются, подчеркнул турецкий лидер.

Андельман назвал Эрдогана "полезным другом" для президента России Владимира Путина. Автор отметил, что у российского лидера достаточно союзников по всему миру, чтобы не дать западным альянсам помешать его амбициям.

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