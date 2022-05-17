"Экономическое самоубийство": Путин об энергетической политике ЕС

Европа вводит все новые и новые санкции по политическим причинам

Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по вопросам развития нефтяной отрасли во вторник, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности.

"Такое экономическое аутодафе, самоубийство - это, конечно же, внутреннее дело европейских стран", - добавил российский лидер.

Как уточнил Путин, изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер. Европа вводит все новые и новые санкции по политическим причинам и под давлением США.

По словам главы государства, страны Европы не обращают внимания на урон собственной экономике, ставя задачу отказа от российских энергоносителей.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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