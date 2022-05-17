Цены на бензин в США установили новый рекорд

Самые высокие показатели отмечены в штате Калифорния

Как следует из данных Американской автомобильной ассоциации, на которые ссылается ТАСС, на автозаправках в США стоимость бензина вновь обновила исторический максимум - 4,523 доллара за галлон (3,785 литра).

Уточняется, что речь идет о средней стоимости галлона марки Regular.

Самые высокие цены отмечены в штате Калифорния (в среднем 6,021 доллара).

Повышение происходит на фоне роста мировых цен на нефть. Еще год назад цена на бензин держалась на уровне 3 долларов за галлон. Президент США Джо Байден утверждает, что в происходящем виновата Россия.

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