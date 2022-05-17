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В Госдуме предложили отказаться от Болонской системы

16:56
  • вторник
  • 17 мая 2022

Сегодняшняя система образования не отвечает потребностям времени

Как заявил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, России необходимо отказаться от Болонской системы образования (создание единого образовательного пространства, которое объединяет высшие учебные заведения разных стран).

"Сегодняшняя система образования не отвечает потребностям времени - многие специалисты и коллеги говорят о необходимости выхода из Болонской системы и возврата к традиционной русской системе образования", - сказал заместитель председателя нижней палаты парламента (цитата по ТАСС).

По словам Толстого, нельзя отказываться от традиционного обучения в классах в пользу дистанционного образования, при этом цифровая сфера не должна становиться территорией вседозволенности.

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