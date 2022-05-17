Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ

В оборонном ведомстве рассказали о "бесперспективной авантюре киевского режима"

Минобороны России опубликовало видео боевых действий от 14 мая. По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие пресекли попытку контратаки ВСУ на Запорожском направлении.

"В районе населенного пункта Вишневое Запорожской области киевским режимом была предпринята попытка атаковать подразделения ВС России силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию "ТВ Центра".

Россия узнала о планах Украины на этапе подготовки ВСУ к атаке.

"В результате бесперспективной авантюры киевского режима в ходе предпринятой попытки атаки подразделениями ВС РФ были уничтожены 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 100 боевиков", - сообщили в МО.

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