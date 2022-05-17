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В WhatsApp каждый день заходят более 57% россиян

17:01
  • вторник
  • 17 мая 2022

В апреле россияне старше 12 лет в среднем проводили в интернете 3 часа 40 минут в день

Как показало исследование компании Mediascope, результатами которого делится ТАСС, лидирующую позицию в топе интернет-площадок по среднесуточному охвату населения России занимает мессенджер WhatsApp.

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"Среднесуточный охват WhatsApp в апреле составляет 57,7% населения старше 12 лет, ежедневно туда заходят 70,5 млн человек", - говорится в исследовании.

На втором месте рейтинга расположился "Яндекс" (51,8%, 63,2 млн человек), на третьем - Google (56,1 млн.

Также в топ-5 попали "ВКонтакте" (49,8 млн человек) и YouTube (47,7 млн).

В апреле россияне старше 12 лет в среднем проводили в интернете 3 часа 40 минут в день.

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