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Президент Польши заявил о подрыве единства Европы

17:29
  • вторник
  • 17 мая 2022

С 24 февраля в Польшу прибыли около 3,4 миллиона беженцев с Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии достаточной помощи Европейского союза для его страны и Венгрии, принимающих беженцев с Украины.

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"Политика такого типа подрывает европейское единство", - подчеркнул политик (цитата по ТАСС).

Как уточнил Дуда, Польша намерена оказывать беженцам всю необходимую помощь, независимо от решений Еврокомиссии и других европейских институтов.

С 24 февраля в Польшу прибыли около 3,4 миллиона беженцев с Украины. Остались в республике около 2 миллионов человек. В Венгрию же прибыли около 700 тысяч беженцев.

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