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Медведев высказался об "успокаивающем" ядерном щите России

17:48
  • вторник
  • 17 мая 2022

Этот щит обеспечивает независимость страны

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил во вторник на совещании о перспективах развития Национального центра физики и математики, что у России есть надежный ядерный щит для себя и своих союзников.

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"И этот щит обеспечивает нашу независимость на протяжении уже большого количества лет, а также помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к Третьей мировой войне или каким-то еще иным проблемам", - добавил он (цитата по ТАСС).

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

В Москве неоднократно подчеркивали, что использование ядерного оружия - недопустимо. Россия может применить этот тип вооружений исключительно в качестве ответной меры.

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