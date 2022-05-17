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Суд вынес новый приговор экс-полковнику МВД Захарченко

18:06
  • вторник
  • 17 мая 2022

В течение почти 10 лет он получил в качестве взяток 1,4 миллиарда рублей

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил ранее осужденного бывшего руководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии, передает ТАСС.
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В течение почти 10 лет осужденный получил в качестве взяток 1,4 миллиарда рублей.

"По совокупности двух приговоров назначить Захарченко наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей", - огласил решение судья.

В июне 2019 года Захарченко был признан виновным в получении взятки и воспрепятствовании правосудию и приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

Как установило следствие, в 2007-2016 годах Захарченко получал взятки от орггруппы, контролировавшей финансово-хозяйственную деятельность ряда фирм. Подсудимый оказывал ей покровительство.

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Оглашение приговора экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко
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