Боррель: ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие

Миссия гражданских советников Евросоюза вернулась в Киев

Глава евродипломатии Жозеп Боррель высказался по поводу поставок Украине оружия со стороны Евросоюза. По его словам, ситуация находится "на критическом этапе".

"Мы не можем позволить, чтоб военная техника и вооружения Украины закончились", - добавил спикер (цитата по ТАСС).

Как уточнил Боррель, у ЕС "достаточно ресурсов, чтобы поставки продолжались столько, сколько нужно".

Также дипломат заявил, что миссия гражданских советников ЕС вернулась в Киев.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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