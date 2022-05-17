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Боррель: ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие

18:33
  • вторник
  • 17 мая 2022

Миссия гражданских советников Евросоюза вернулась в Киев

Глава евродипломатии Жозеп Боррель высказался по поводу поставок Украине оружия со стороны Евросоюза. По его словам, ситуация находится "на критическом этапе".

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"Мы не можем позволить, чтоб военная техника и вооружения Украины закончились", - добавил спикер (цитата по ТАСС).

Как уточнил Боррель, у ЕС "достаточно ресурсов, чтобы поставки продолжались столько, сколько нужно".

Также дипломат заявил, что миссия гражданских советников ЕС вернулась в Киев.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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