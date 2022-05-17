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Президентом Албании впервые может стать женщина

19:02
  • вторник
  • 17 мая 2022

Срок действующего главы государства истекает 24 июля

Как пишет во вторник северомакедонский портал Makfax, женщина впервые может стать президентом Албании.

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В материале уточняется, что Социалистическая партия Албании уже сформировала рабочую группу для выдвижения своего кандидата на пост главы государства. Предварительный список готов - в нем девять женщин.

Это, в частности, экс-министр обороны Мими Кодели, бывший прокурор страны Ина Рама и экс-председатель парламента Валентина Лескай.

Действующим президентом является Илир Мета. Его срок на этом посту истекает 24 июля 2022 года.

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