Президентом Албании впервые может стать женщина

Срок действующего главы государства истекает 24 июля

Как пишет во вторник северомакедонский портал Makfax, женщина впервые может стать президентом Албании.

В материале уточняется, что Социалистическая партия Албании уже сформировала рабочую группу для выдвижения своего кандидата на пост главы государства. Предварительный список готов - в нем девять женщин.

Это, в частности, экс-министр обороны Мими Кодели, бывший прокурор страны Ина Рама и экс-председатель парламента Валентина Лескай.

Действующим президентом является Илир Мета. Его срок на этом посту истекает 24 июля 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"