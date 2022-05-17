Генсек ООН объявил о чрезвычайной ситуации в области развития

Многие развивающиеся государства оказались предоставлены сами себе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на заседании Экономического и социального совета всемирной организации, что развитые страны инвестировали триллионы в свое восстановление.

"Многие развивающиеся страны были предоставлены сами себе в условиях мировой финансовой системы, которая благоприятствует богатым и усугубляет положение бедных", - добавил он (цитата по ТАСС).

По словам Гутерриша, в странах с высоким доходом 72% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. В бедных государствах вакцинированы лишь 17% людей.

"Мы сталкиваемся с чрезвычайной ситуацией в области развития в глобальных масштабах", - подытожил генсек.

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