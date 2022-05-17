В Крыму заработал завод по производству диоксида титана

После введения санкций значимость предприятия выросла в разы

В Крыму возобновило работу одно из крупнейших предприятий Европы по производству диоксида титана. Химический компонент, который широко применяется в самых разных сферах, включая изготовление сельхозпродукции, стал особенно востребован на мировом рынке после того, как Россия в ответ на западные санкции приостановила экспорт удобрений. Мощностей крымского завода хватает, чтобы полностью покрывать внутренний спрос и поставлять продукцию ещё в 15 стран.

Четыре месяца простоя остались позади. Производство вновь запущено - пока в одном из двух цехов. Вместо европейского используют азиатское сырье. И вот уже очередная партия диоксида титана готова к транспортировке.

После введения санкций значимость завода выросла в разы. Это крупнейшее предприятие в Восточной Европе и единственное в России по производству диоксида титана. Объема в 110 тысяч тонн хватит закрыть потребности российского рынка и отдать на экспорт.

Диоксид титана – это белый пигмент. Его используют даже в фармакологии при производстве таблеток, и зубных имплантов. Отбеливатель в пищевой промышленности и главный элемент в химической повышает стойкость краски. Например, не дает желтеть белым пластиковым окнам.

"Диоксид титана – это основа для лакокрасочной промышленности, также он используется в производстве искусственных кож, керамических изделий, бумаги. И, естественно, в косметике", - рассказал Андрей Онисковец, директор по производству.

Завод построили в конце 60-х. Инфраструктура была рассчитана на доставку сырья железнодорожным транспортом через южные области Украины. В 2014 году Киев ввел транспортную и товарную блокады Крыма. Основу для диоксида титана нашли в других регионах, а вот производство удобрений остановилось на 8 лет.

"Основные проблемы связаны с логистикой с доставкой сюда основного сырья. Это фосфорсодержащее сырье и аммиак. То есть доставка аммиака - опасного груза - автомобильным транспортом - не совсем хорошо. В свете возобновления железнодорожного сообщения мы готовим производство к пуску", - сказал Эдуард Курмачев, директор филиала завода в Армянске.

Благодаря спецоперации в кислотонакопитель вновь начнет поступать днепровская вода. Наши военнослужащие разминируют дамбу отстойника, чтобы специалисты завода могли обследовать сооружение. В 2018 году оно было частично демонтировано с украинской стороны. Вода уходила в озеро Сиваш. Испарение отходов привело к выбросу химикатов и чрезвычайной ситуации в Армянске. Полный контроль за накопителем и строительство нейтрализатора позволит минимизировать экологический вред и запустить новое производство.

"Сырье, которое останется после нейтрализации на станции – это гипс. Он будет направлен на производство гипсокартона и изделий из гипса", - сообщил Елена Элекчян, врио министра промышленной политики Республики Крым.

Последнее обновление здесь проводили еще в 2012 году, тогда привезли оборудование из Германии для нового цеха по производству серной кислоты. В ближайшие пять лет на модернизацию завода планируют потратить до 20 миллиардов рублей. Поставки комплектующих, несмотря на санкции против полуострова и России, готовы обеспечить китайские партнеры.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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