Путин назвал задачи нефтяной отрасли на фоне санкций

Президент призвал действовать прагматично

Россия должна обратить в свою пользу непродуманные шаги западных стран, которые - в ущерб собственной экономике - вводят всё новые и новые санкции в отношении нашей страны. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяной отрасли. Президент подчеркнул - необходимо укреплять суверенитет страны в энергетической сфере.

Для России с её богатейшими запасами углеводородов нефтегазовая отрасль всегда была одним из главных столпов экономики. Играя значимую роль в обеспечении внутреннего рынка и, конечно, в реализации экспортного потенциала страны, эта отрасль, говорит президент, является одним из главных локомотивов роста, который государство всегда поддерживало.

"Все эти годы, все годы предыдущие, мы уделяли отрасли особое внимание. Активно осваивались новые месторождения, увеличивалась добыча и повышалось качество переработки нефти. Широко внедрялись инновации, цифровые, экологически безопасные технологии и сервисы. А стабильные, надёжные поставки российской нефти зарубежным потребителям служили залогом лидирующих позиций России в мировых поставках энергоресурсов", - заявил президент России Владимир Путин.

Однако сейчас, подчеркивает президент, изменения на мировых нефтяных рынках носят тектонический характер. Сначала это был крен в сторону альтернативной энергетики, на котором спекулировали западные политики. Теперь же в качестве предлога они используют ситуацию на Украине, пытаясь ввести эмбарго на поставки нефти из России. Как итог цены на топливо в США и Евросоюзе уже бьют рекорды.

"Стоимость нефтепродуктов на европейском рынке - таких, как дизель - из-за фактического дефицита растет еще более высокими темпами по сравнению с ценами на нефть. На нас пытаются списать эту инфляцию. Нашими именами называют. Все на Россию списывают, пытаясь прикрыть свои собственные системные ошибки по этому направлению. Это уже сегодня прямо бьет по транспорту, промышленности Европы. Ложится на плечи потребителей, миллионов европейцев", - рассказал Путин.

Но их интересы никто, похоже, не учитывает. Разве что Венгрия пока ещё сопротивляется, отказываясь поддержать эмбарго, прекрасно понимая, к чему это приведёт в долгосрочной перспективе. Последствия решений коллективного Запада очевидны, говорит Путин.

"Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире. И это самым серьезным образом, по мнению некоторых экспертов, бесповоротно, может подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности, которая и так все сильнее проигрывает конкуренцию компаниям из других регионов мира. Очевидно, что с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое самоубийство – это, конечно, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично. Исходить прежде всего из собственных экономических интересов", - убежден президент.

В данный момент времени выручка от продажи нефти рекордная. Однако, напоминает президент, так будет не всегда. Оттого российским компаниям необходимо совершенствовать свою работу. Искать новые рынки сбыта. Отрабатывать логистику. Повышать уровень переработки, обращая хаотичные и ошибочные шаги западных партнёров в свою пользу.

"В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя. При этом государство, как и раньше, уважаемые коллеги, будет делать все, чтобы создать условия для такого изменения бизнес-модели компаний. Совершенствовать логистические возможности. Обеспечивать систему расчетов в национальных валютах. Я понимаю, что здесь есть определенные ограничения. Но стремится к этому нужно, и мы будем это делать", - сообщил Путин.

При этом государство продолжит оказывать поддержку предприятиям топливно-энергетического комплекса страны. Речь идет и про льготные кредиты. И про стимулирование проектов, связанных с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий нефтесервиса, включая освоение новых месторождений. Стратегические решения, которые позволят защитить экономику страны, напомнил президент, уже приняты. Они позволят укрепить наш суверенитет, в том числе и в топливно-энергетической сфере.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"