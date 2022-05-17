Путин созвонился с новым президентом ОАЭ

Лидеры обсудили вопросы торговли и инвестиций

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры выразили настрой на дальнейшее развитие дружественных отношений, особое внимание уделено вопросам торговли и инвестиций.

"С удовлетворением отмечен достигнутый уровень стратегического партнёрства двух стран и выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных российско-эмиратских отношений", — говорится в сообщении на сайте президента России.

Президенты высказались за продолжение координации по актуальным вопросам международной повестки, договорились поддерживать контакты.

Путин также тепло поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ. Российский лидер также выразил ему соболезнования в связи с кончиной предшественника.

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ и монарх крупнейшего эмирата страны (Абу-Даби) Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет.

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