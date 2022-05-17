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Медведев потребовал создать для молодых ученых комфортный быт

19:53
  • вторник
  • 17 мая 2022

Запад активно переманивает к себе исследователей из России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил во вторник на совещании о перспективах развития Национального центра физики и математики, что страны Запада наряду с введением санкций пытаются переманить к себе российских исследователей.

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В связи с этим зампред Совбеза особо указал на необходимость поддержки ученых и создания комфортных условий для их жизни и работы.

"Важно создать нормальный быт, не только условия для учебы, очевидно, что лаборатории и остальное здесь все самого высокого уровня, но и комфортный быт", - сказал Медведев (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что следует продумать механизм целевого обучения. По словам Медведева, важно, чтобы студенты еще до получения диплома могли найти работу.

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