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Белгородское село обстреляли со стороны Украины

20:23
  • вторник
  • 17 мая 2022

Есть пострадавший

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле со стороны Украины.

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"Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено", - написал глава региона в Telegram.

Он уточнил, что есть один пострадавший. Человек получил ранение легкой степени тяжести.

Несколькими днями ранее сообщалось, что один житель пострадал во время обстрела со стороны Украины поселка Середа Белгородской области.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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