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СКР допросит националистов с "Азовстали"

20:29
  • вторник
  • 17 мая 2022

Оружие сложили 256 человек

Следственный комитет России (далее — СКР) допросит украинцев, которых вывезли с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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"Российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными", — говорится в заявлении СКР.

Ранее Минобороны России заявило, что на "Азовстали" сложили оружие и сдались в плен 265 человек. Более 50 человек тяжело ранены. Украина планирует обменять их на росийских военных.

СКР продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и должностных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения для их привлечения к уголовной ответственности. Эту работу начали задолго до начала спецоперации России на Украине.

Ранее во вторник дело завели в отношении командира бригадной артиллерийской группы 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Евгения Коростелева.

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