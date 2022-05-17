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"Отражение общего настроя": Кремль о референдуме в Южной Осетии

20:42
  • вторник
  • 17 мая 2022

Голосование запланировано на 17 июля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС прокомментировал решение действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова провести референдум о присоединении республики к России.

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"Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики", - сказал кремлевский спикер.

Он добавил, что со стороны Москвы в данном направлении никакой деятельности в настоящий момент не ведется.

Ранее Бибилов объявил, что референдум пройдет 17 июля.

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