"Отражение общего настроя": Кремль о референдуме в Южной Осетии

Голосование запланировано на 17 июля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС прокомментировал решение действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова провести референдум о присоединении республики к России.

"Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики", - сказал кремлевский спикер.

Он добавил, что со стороны Москвы в данном направлении никакой деятельности в настоящий момент не ведется.

Ранее Бибилов объявил, что референдум пройдет 17 июля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"