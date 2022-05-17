ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США хотят снизить зависимость Индии от России

20:57
  • вторник
  • 17 мая 2022

Вашингтон ищет еще одного долгосрочного партнера

Соединенные Штаты намерены предоставить Индии 500 миллионов долларов по программе военной помощи иностранным государствам, пишет Bloomberg.

Индия призывает не политизировать поставки российской нефти
Индия отказалась принять японский самолет с грузом для Украины

Как уточняется в материале, Индия в данном случае станет одним из крупнейших получателей финансирования по этой программе, уступая лишь Египту и Израилю. Какие именно вооружения будут включены в пакет помощи, не сказано.

Эксперты объясняют, что таким образом президент США Джо Байден пытается укрепить Индию в качестве долгосрочного партнера Вашингтона и снизить ее зависимость от поставок российских вооружений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия может обеспечить Индию в сфере обороны всем, чем она захочет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Индия
Индия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.