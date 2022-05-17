США хотят снизить зависимость Индии от России

Вашингтон ищет еще одного долгосрочного партнера

Соединенные Штаты намерены предоставить Индии 500 миллионов долларов по программе военной помощи иностранным государствам, пишет Bloomberg.

Как уточняется в материале, Индия в данном случае станет одним из крупнейших получателей финансирования по этой программе, уступая лишь Египту и Израилю. Какие именно вооружения будут включены в пакет помощи, не сказано.

Эксперты объясняют, что таким образом президент США Джо Байден пытается укрепить Индию в качестве долгосрочного партнера Вашингтона и снизить ее зависимость от поставок российских вооружений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия может обеспечить Индию в сфере обороны всем, чем она захочет.

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