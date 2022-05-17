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МЭР дало прогноз по ВВП на 2022-2023 годы

21:23
  • вторник
  • 17 мая 2022

Экономика России показала свою устойчивость

В 2022 году спад ВВП России составит 7,8%, в 2023-м же он замедлится до 0,7%, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя Министерства экономического развития.

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Он уточнил, что медленное восстановление начнется в четвертом квартале 2022 года.

В целом экономика России показала свою устойчивость, отметил эксперт. Связано это с экстренными мерами, принятыми властями в условиях санкционного давления.

Главными сложностями представитель Минэкономразвития назвал разрывы логистических цепочек и необходимость перенастройки производства.

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