Открылся 75-й Каннский кинофестиваль

Откроет основной конкурс смотра новый фильм Кирилла Серебренникова

Во вторник во Франции открылся 75-й Международный Каннский фестиваль, передает канал France 2.

В основной конкурс попал 21 фильм. Откроет его картина российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского". С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте смотра.

Вне конкурса покажут ленту французского постановщика Мишеля Хазанавичуса "Окончательный монтаж" - это комедия, рассказывающая о съемках фильма про зомби.

Обладателя "Золотой пальмовой ветви" назовут 28 мая. Финальная церемония пройдет в зале "Люмьер".

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