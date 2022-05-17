Пограничный пункт попал под обстрел в Курской области

Стреляли со стороны Украины
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт в Теткино.
"Сегодня ориентировочно в 20:30 пограничный пункт Теткино, Глушковский район Курской области, произведен обстрел со стороны сопредельной территории Украины", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее этот пропускной пункт обстреливали 24 февраля, 29 марта и 23 апреля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"