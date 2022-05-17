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Пограничный пункт попал под обстрел в Курской области

21:38
  • вторник
  • 17 мая 2022

Стреляли со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт в Теткино.

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"Сегодня ориентировочно в 20:30 пограничный пункт Теткино, Глушковский район Курской области, произведен обстрел со стороны сопредельной территории Украины", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее этот пропускной пункт обстреливали 24 февраля, 29 марта и 23 апреля.

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