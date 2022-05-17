Боевики "Айдара" разместили артиллерию у церкви в Павлограде

Группировка "Азов" удерживает в подвале детсада в Харьковской области граждан с детьми
Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник вечером, что в Сумах украинские военные заминировали автомобильный мост.
Также стало известно, что группировка "Азов" удерживает в подвале детсада в Харьковской области граждан с детьми. Кроме того, группировка "Айдар" разместила артиллерию на территории церкви в Павлограде.
При этом боевики разместили тяжелое вооружение в доме в Славянске в ДНР.
За сутки из опасных районов Украины и Донбасса эвакуированы почти 18 тысяч человек. Со 2 марта Россия доставила на Украину свыше 20,5 тысячи тонн гуманитарной помощи.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"