Боевики "Айдара" разместили артиллерию у церкви в Павлограде

Группировка "Азов" удерживает в подвале детсада в Харьковской области граждан с детьми

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник вечером, что в Сумах украинские военные заминировали автомобильный мост.

Также стало известно, что группировка "Азов" удерживает в подвале детсада в Харьковской области граждан с детьми. Кроме того, группировка "Айдар" разместила артиллерию на территории церкви в Павлограде.

При этом боевики разместили тяжелое вооружение в доме в Славянске в ДНР.

За сутки из опасных районов Украины и Донбасса эвакуированы почти 18 тысяч человек. Со 2 марта Россия доставила на Украину свыше 20,5 тысячи тонн гуманитарной помощи.

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