ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Боевики "Айдара" разместили артиллерию у церкви в Павлограде

21:59
  • вторник
  • 17 мая 2022

Группировка "Азов" удерживает в подвале детсада в Харьковской области граждан с детьми

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник вечером, что в Сумах украинские военные заминировали автомобильный мост.

Российский Су-25 выдержал два попадания ракеты Stinger на Украине
Боррель: ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие

Также стало известно, что группировка "Азов" удерживает в подвале детсада в Харьковской области граждан с детьми. Кроме того, группировка "Айдар" разместила артиллерию на территории церкви в Павлограде.

При этом боевики разместили тяжелое вооружение в доме в Славянске в ДНР.

За сутки из опасных районов Украины и Донбасса эвакуированы почти 18 тысяч человек. Со 2 марта Россия доставила на Украину свыше 20,5 тысячи тонн гуманитарной помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Артиллеристы ВСУ
Артиллеристы ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.