ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чужими руками: США пытаются "разбить Украину об Россию"

08:57
  • среда
  • 18 мая 2022

Цель Вашингтона – сдерживать Россию, считает Ростислав Ищенко

Осознают ли зарубежные политики, что их угрозы в адрес Москвы оторваны от реальности? Как долго мнимые партнёры Киева будут подталкивать Украину к продолжению конфликта?

На эти и другие вопросы ответил обозреватель Международного информагентства "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. Новые и всё более изощрённые попытки Запада оказать давление на Россию Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час".

"США для того и подбирали Украину, чтобы разбить ее об Россию. Не жаль – до последнего украинца, до последнего поляка. Мы понимаем, что там, по сути дела, противостоит весь блок НАТО во главе с США. Главное для Вашингтона – сдерживать Россию, создавать для России невозможную обстановку", - рассказал Ростислав Ищенко.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украина
Украина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.