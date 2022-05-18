Чужими руками: США пытаются "разбить Украину об Россию"

Цель Вашингтона – сдерживать Россию, считает Ростислав Ищенко

Осознают ли зарубежные политики, что их угрозы в адрес Москвы оторваны от реальности? Как долго мнимые партнёры Киева будут подталкивать Украину к продолжению конфликта?

На эти и другие вопросы ответил обозреватель Международного информагентства "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. Новые и всё более изощрённые попытки Запада оказать давление на Россию Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час".

"США для того и подбирали Украину, чтобы разбить ее об Россию. Не жаль – до последнего украинца, до последнего поляка. Мы понимаем, что там, по сути дела, противостоит весь блок НАТО во главе с США. Главное для Вашингтона – сдерживать Россию, создавать для России невозможную обстановку", - рассказал Ростислав Ищенко.

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