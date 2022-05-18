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Спас сослуживцев: россияне проявляют героизм в ходе спецоперации

08:51
  • среда
  • 18 мая 2022

Минобороны отметило мужество российских солдат и офицеров

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали в среду в Минобороны. 
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Группа Аюра Бальжинимаева, выполняя задачи по поддержке наступления подразделений наших десантников, попала под массированный обстрел. Прицельным огнем из гаубицы ефрейтор Бальжинимаев уничтожил БМП и автомобиль с боеприпасами украинских националистов. Лишившись огневой поддержки, радикалы были вынуждены отступить. В ходе дальнейшего продвижения в тыл противника группа уничтожила топливозаправщик и около 100 националистов, сообщает "ТВ Центр".

Капитан Алексей Саунин, рискуя собственной жизнью, спас своих сослуживцев - он не раздумывая бросился в ангар, загоревшийся в результате обстрелов с позиций ВСУ. Вывел находившиеся в нем более 10 единиц военной техники с боеприпасами, которые в любой момент могли сдетонировать. Благодаря смелости капитана Саунина не только удалось сохранить вооружение, но и, главное, завершить бой с националистами без потерь с нашей стороны.

Группа под командованием старшего лейтенанта Леонида Калашникова обнаружила в лесополосе украинских диверсантов. Несмотря на численное превосходство националистов, группе лейтенанта Калашникова удалось подавить все огневые точки противника, уничтожить 2 БТР и более 20 украинских радикалов. Кроме того, 22 неонациста сдались в плен, также у боевиков изъяли большое количество оружия, в том числе западного производства.

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