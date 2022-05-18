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В Сибири резко выросла площадь природных пожаров

08:55
  • среда
  • 18 мая 2022

Ситуацию осложняет сильный ветер

Площадь природных возгораний в России за сутки увеличилась на 6 с половиной тысяч гектаров. Особый противопожарный режим действует в 42 регионах.

Сложная обстановка сохраняется в Иркутской области и Красноярском крае. В Минусинском районе пламя подобралось к железнодорожным путям. На трассах - минимальная видимость из-за сильного задымления, сообщает "ТВ Центр".

К борьбе с огнем привлечены почти 5 тысяч человек, задействовано около 500 единиц наземной техники и более 100 воздушных судов. По данным Авиалесоохраны, за сутки ликвидировано 90 возгораний, при этом на севере Новосибирской области выявлено около 300 новых очагов.

Пламя приближается к аэропорту Толмачево есть угроза и жилым кварталам. Работу пожарных серьезно осложняет сильный ветер и 30-градусная жара - в таких условиях огонь распространяется очень быстро.

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