Кремль подтвердил проведение прямой линии с президентом в 2022 году

Подготовка уже началась

Предварительная подготовка к очередной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже началась. Об этом в среду, 18 мая, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что конкретной даты пока нет — ни для прямой линии, ни для послания российского лидера Федеральному собранию. Песков не исключил, что, возможно, "даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет".

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что даты проведения прямой линии и послания президента Федеральному собранию "на самом деле легко развести по времени, поэтому здесь никаких проблем нет", сообщает ТАСС.

17 мая Дмитрий Песков заявил, что ежегодное послание президента России Федеральному собранию – это обязанность. Владимир Путин непременно огласит его и в 2022 году, однако с датой пока не определились. Песков также напомнил, что в любом послании, как правило, очерчиваются основные перспективы.

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