Российские военные применили в спецоперации БМПТ "Терминатор"

Машины подтвердили свою необходимость в боевых условиях

Российские военнослужащие в ходе специальной операции по защите республик Донбасса задействовали взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом в среду, 18 мая, рассказал осведомленный источник.

Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов, уточнил источник РИА Новости.

Использование "Терминаторов" в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах. Опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.

Ранее стало известно, что на "Уралвагонзаводе" состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М "Прорыв" в адрес Министерства обороны России. Т-90М является последней модификацией российского основного боевого танка Т-90. Количество танков "Прорыв", отправленных в российские войска, а также их конкретные получатели не уточнялись.

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