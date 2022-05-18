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WP: в НАТО произошел раскол из-за масштабов присутствия в Восточной Европе

09:00
  • среда
  • 18 мая 2022

Члены Альянса не могут договориться

Прибалтийские государства и Польша опасаются российского вторжения и требуют усилить присутствие НАТО на своей территории. С этим не вполне согласны другие члены Альянса, считая необходимым не оголять другие участки в Европе.
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Как пишет Washington Post, среди членов НАТО "начинаются разногласия" по вопросу развертывания новых сил на территории Восточной Европы, поскольку государства Североатлантического альянса по-разному оценивают возможные последствия спецоперации на Украине.

В то время как страны Балтии и Польша "просят значительно расширить военное присутствие на своей территории и предоставить" современные вооружения и системы ПВО, Италия и Франция, "скептически относятся" к тому, что Россия "в ближайшее время будут представлять угрозу для территории НАТО.

Они также считают размещение на постоянной основе большого контингента НАТО на востоке Европы дорогим и неудобным.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее рассказала о "новом пути" Европы в свете российской спецоперации на Украине. Она, в частности, заявила, что прежняя стратегия НАТО в отношении Прибалтики устарела.

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